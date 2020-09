Sjáðu eyðilegginguna á Seltjarnarnesinu eftir rosalegu öldurnar í gær

Rosalegar öldugangur var á Seltjarnarnesinu í gær. Sjórinn skall á sjóvarnargarðinum og tók með sér urð og grjót lengst upp á stíginn. Samkvæmt heimildum DV stendur til að laga sjóvarnargarðinn þar sem hann þykir of flatur auk þess sem hann brýtur ekki ölduna nægilega vel, þannig að hún skellur af of miklum þunga á varnargarðinum. Efnið í viðgerðirnar er meira að segja komið á staðinn svo líklegt er að þetta verði lagað innan tíðar.

Öldurnar vöktu mikla athygli á samfélagsmiðlum í gær. Einn þeirra sem deilir myndbandi af öldunum er Paul nokkur. „Frekar klikkað, steinar úti um allt og sjóvarnargarðurinn er að láta lumbra á sér. Veðrið er klikkað í dag!“ sagði Paul með myndbandinu sem hann deildi á Twitter.

Pretty crazy, rocks everywhere, and the sea wall is still taking a complete battering. Weather is nuts today!#Reykjavik #Iceland #Weather #Storm #Ocean pic.twitter.com/AbUZXTPQ72

— Paul // Verone 🐱🐱🐱 (@Verone3784) September 19, 2020