Aukaferðir Strætó vegna Ed Sheeran tónleikanna – Tónleikagestir fá frítt í Strætó 10. og 11. ágúst

Helgina 10-11. ágúst 2019 verða haldnir tvennir tónleikar með söngvaranum Ed Sheeran á Laugardalsvelli. Tónleikarnir á laugardeginum verða fjölmennustu tónleikar sem haldnir hafa verið á Íslandi. Gert er ráð fyrir að gestafjöldi á laugardeginum 10. ágúst verði um 30 þúsund, og um 20 þúsund gestir, á sunnudeginum 11. ágúst.

Götulokanir

Engjavegi, sem liggur framhjá Fjölskyldu- og húsdýragarðinum og að gatnamótum við Glæsibæ verður lokað fyrir allri umferð nema umferð leigubíla og einkabíla með 4+ farþega sem hafa keypt bílastæði við Skautahöll eða Laugardalshöll.

Reykjavegi verður lokað kl. 12:00 fyrir allri umferð, nema umferð rúta og strætisvagna.

Hluti Suðurlandsbrautar frá gatnamótum Grensásvegs og að gatnamótum Kringlumýrarbrautar lokar fyrir alla umferð, nema umferð rúta og strætisvagna, á meðan á tónleikum stendur.

Kort af tónleikasvæðinu gatnalokunum má nálgast á vef Senu: https://senalive.is/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/Yfirlitsmynd_ISL.jpg

Frítt í Strætó á höfuðborgarsvæðinu og Strætóskutlur frá Kringlunni

Frítt verður í strætó á höfuðborgarsvæðinu, gegn framvísun miða eða armbands á tónleikana, á laugardeginum og sunnudeginum. Leiðir númer 2, 5, 14, 15 og 17 stoppa skammt frá Laugardalsvelli.

Frá kl. 15:30 mun Strætó aka aukaferðir frá Kringlunni og inn á tónleikasvæðið. Vagnarnir munu hefja akstur norðan megin við Kringluna á bakvið Kvikk on the go við Miklubraut. Vagnarnir aka niður Grensásveg, inn á Suðurlandsbraut og stoppa við tónleikasvæðið á Reykjavegi.

Tónleikagestum er ráðlagt að leggja á bílastæðum við Kringluna eða við Sjóvá húsið.

Þegar tónleikum líkur munu Strætóskutlurnar aka frá Suðurlandsbraut og í Kringluna.