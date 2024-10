Segja þetta ískyggilega vísbendingu um að Liam Payne hafi vitað að hann myndi kveðja snemma

Aðdáendur hafa verið að rýna í gömul lög og telja margir sig hafa fundið vísbendingu um að Payne hafi lengi vitað að hann myndi ekki lifa lengi.

Aðdáendur um allan heim syrgja söngvarann og hafa sumir bent á að Payne virtist hafa spáð sorglegu endalokum sínum í lagatexta.

Payne var í vinsælu strákasveitinni One Direction. Hljómsveitin hætti árið 2016 og fóru allir meðlimir sína leið. Payne gaf út eina sólóplötu, LP1, árið 2019.

Á plötunni er lagið „Live Forever“ og telja aðdáendur lagatextann vísbendingu um að söngvarinn hafi vitað að hann myndi kveðja þennan heim snemma.

„I was always gonna live fast, die young […]

Burn birght, burn out […]

Reckless, restless, I let it get so hectic. All the way up with my head in the sky, too much, too gone, too many, too fun.“