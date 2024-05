Viðurkenndi loksins að hafa notað megrunarlyf – „Allir halda að þetta sé Ozempic, þetta er annað lyf“

Leikkonan Whoopi Goldberg var gestur hjá Clarkson í gær og ræddi opinskátt um notkun sína á sykursýkislyfinu Mounjaro og hvernig það hjálpaði henni að grennast. Clarkson gekkst við því að hafa sjálf prófað svipað lyf.

„Ég hef grennst mikið líka,“ sagði hún í þættinum í gær.

„Mitt lyf er annað en það sem fólk heldur, en ég þurfti að fara á það því niðurstöður blóðprufunnar minnar voru svo slæmar.“

Söngkonan sagðist ekki vera á Ozempic, sem er mjög vinsælt meðal stjarnanna í Hollywood, en tjáði sig ekki nánar um hvaða lyf hún væri að taka.

„Læknirinn minn reyndi að fá mig á þetta lyf í tvö ár og ég sagði alltaf: „Nei, ég er hrædd við það. Ég er þegar að glíma við skjaldkirtlavandamál,““ sagði hún.

„Allir halda að þetta sé Ozempic, þetta er það ekki, þetta er annað lyf. Þetta er eitthvað sem hjálpar mér að brjóta niður sykurinn. Líkaminn minn gerir það augljóslega ekki rétt.“

Clarkson sagði að hún hafi ekki áttað sig á því að hún væri í svona mikilli yfirþyngd fyrr en hún byrjaði að léttast.

„Þegar ég var sem þyngst var ég 92 kíló og ég er 160 cm. Þetta er fyndið því fólk heldur að ég hafi verið þunglynd og liðið ömurlega með mig sjálfa, en það er ekki rétt,“ sagði hún.

Aðdáendur stjörnunnar gagnrýna hana harðlega þar sem hún hafði áður sagt að það væri hollu mataræði og göngutúrum að þakka að hún væri búin að léttast.

— The Underachiever (@skater80) May 14, 2024

I’m not mad that Kelly Clarkson lost weight. Not mad that she took a weight loss drug. I’m mad that she made other women feel inadequate and like failures when „walking more and eating meat“ didn’t work for them.

Kelly Clarkson finally admits she DID use weight loss drug for extreme transformation (but it wasn’t Ozempic.

She had previously credited her transformation to diet and ‘walking’ pic.twitter.com/9tL9F4CMpk

— Rahmah Sanni (@SanniRahma61573) May 14, 2024