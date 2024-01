Kim stældi stíl Beckham frá árinu 2006

Kim Kardashian skellti sér í brekkurnar í Aspen á föstudaginn og stældi stíl Kryddpíunnar Victoriu Beckham frá árinu 2006 með því að klæðast leðurskíðafatnaði frá Chanel.

Um er að 2004 „Limited Edition Hooded Leather Sport Biker“ jakka ( verð 16.920 dalir) og samsvarandi skíðabuxur með axlaböndum (verð 2.780 dalir). Kim er ansi töffaraleg útlits, en það má örugglega deila um hversu hlýr leðurgallinn er í brekkunum. Kardashian var svo í langerma bol frá eigin vörumerki, Skims, og með hálsbuff, vettlinga, snjóstígvél og hlífðargleraugu.

Beckham deildi mynd af sér frá Aspen árið 2006 á Instagram árið 2021 og var hún jafnframt með par af Chanel skíðastöngum og samsvarandi merkjaskíði. Kim stældi því ekki stílinn alla leið.

Viðstaddir tóku eftir því að Kim var hjálmlaus í brekkunum, á meðan móðir hennar, Kylie Jenner, og systur hennar, Khloé Kardashian og Kendall Jenner, voru allar með þennan mikilvæga öryggisbúnað á hausnum. Tóku þær eigin allar praktískari nálgun á skíðafatnaðinn en Kim.

Mæðgurnar fóru út að borða í Aspen á fimmtudag í fylgd fjölmenns tökuliðs og má því ætla að sýnt verða frá ferðinni í raunveruleikaþáttum þeirra, Keeping Up With The Kardashians.