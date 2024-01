Kjóllinn sem hneykslaði áhorfendur – Sérð þú af hverju?

Leikkonan Gillian Anderson mætti á Golden Globes-verðlaunahátíðina á síðastliðið sunnudagskvöld.

Hún klæddist fallegum hvítum hlýralausum kjól og með hárið greitt aftur.

Við fyrstu sýn virðist þetta mjög saklaust hvítur kjóll en þegar betur er að gáð má sjá útsaumaðar píkur á kjólnum.

„Það eru píkur á honum,“ sagði hún hreinskilnislega.

Anderson er eigandi kynheilbrigðisfyrirtækisins G spot og sagði að kjóllinn væri „í takt“ við það sem hún er að gera.

Kjóllinn hefur heldur betur slegið í gegn hjá aðdáendum.

