Hvaðan kom orðrómurinn um ítrekuð framhjáhöld Liam Hemsworth?

Allt ætlaði um koll að keyra á dögunum þegar söngkonan Miley Cyrus gaf út lagið Flowers og myndband með því, en aðdáendum þykir það deginum ljósara að um skot á fyrrverandi eiginmann Miley, Liam Hemsworth, sé að ræða.

Lagið kom til að mynda út á afmælisdegi Liams og einnig hafa aðdáendur talið sig hafa fundið fjölda vísbendinga í laginu og myndbandinu sem bendi til þess að þarna sé Miley að skjóta hörðum skotum á sinn fyrrverandi.

Eitt af þeim atriðum sem eru sögð renna stöðum undir ofangreint er húsið sem myndbandið er tekið upp í. En sú kenning hefur gengið að um sé að ræða hús sem Liam hafi leigt og þar haldið framhjá Miley með fleiri en fjórtán konum. Það er ekkert smá.

En er eitthvað hæft í þessu? Glamour lagðist í rannsóknarvinnu og komst að þeirri niðurstöðu að þessa sögusögn megi rekja til Twitter-aðgangsins Pop Tingz, en þar sagði í tísti „Húsið þar sem myndbandið við lag Miley Cyrus, Flowers, er tekið upp var áður notað af Liam Hemsworth til að halda framhjá Miley með fleiri en fjórtán konum á meðan þau voru gift.“

The house where the music video for

Miley Cyrus’ "Flowers" was recorded was previously used by Liam Hemsworth to cheat on Miley with more than 14 women while they were married. pic.twitter.com/y6wGzWk9ll — Pop Tingz (@ThePopTingz) January 13, 2023

Þetta hefur þó ekki verið staðfest úr neinni átt og ekki víst hvaða Pop Tingz hefur þessar upplýsingar.

Tístið virðist þó hafa dugað til að koma sögusögnunum af stað.

Önnur kenning sem hefur gengið um netheima er að í laginu sé Miley að vísa til lags Bruno Mars, When I Was Your Man, en sagan segir að Liam hafi tileinkað það lag konu sinni í brúðkaupi þeirra. Í texta Flowers megi finna vísun til texta Bruno.

Sú saga gengur líka að gullkjóll sem Miley klæðist í myndbandinu sé vísun til kjóls sem leikkonan Jennifer Lawerence hafi klæðst á frumsýningu Hunger Games myndarinnar og þar með sé Miley að gefa til kynna að Liam hafi haldið framhjá henni með Jennifer.

Önnur kenning er að Miley klæðist í myndbandinu sömu jakkafötum að Liam hafi klæðst á frumsýningu Avengers, en þá hafi hann sagt henni að „hegða sér“ á vandræðalegri stund á rauða teppinu. Vissulega er til myndskeið af Liam að segja eitthvað við Miley en það séu bara þau tvö sem viti nákvæmlega hvað það var.

Aðrir á samfélagsmiðlum hafa bent á að Miley hafi sjálf sagt að framhjáhald hafi ekki verið ástæðan fyrir skilnaði hennar og Liams.

I can admit to a lot of things but I refuse to admit that my marriage ended because of cheating. Liam and I have been together for a decade. I’ve said it before & it remains true, I love Liam and always will. — Miley Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

Líklega hefur Gróa á Leiti aðeins gengið fram úr sér í að greina Flowers og finna þar vísanir til atburða sem ekki er víst að hafi einu sinni átt sér stað.