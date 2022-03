Öldungardeildaþingmaður dreginn inn í stóra löðrungamálið

Bandarískur öldungadeildarþingmaður í ríkinu Maryland hefur óvart verið dreginn inn í umræðuna um löðrunginn sem leikarinn Will Smith rak grínistanum Chris Rock á Óskarsverðlaunahátíðinni aðfaranótt mánudags.

Þingmaðurinn hefur ekkert með máli að gera en hefur verið dreginn inn í umræðuna og merktur í harðorðum tístum þar sem hann er skammaður fyrir löðrunginn og beðinn að útskýra hvað hann hafi nú eiginlega verið að spá. Því þingmaðurinn heitir, svo óheppilega þessa stundina, Will Smith. Hann vaknaði við vondan draum í gær við að síminn hans bókstaflega hætti ekki að blikka og tilkynna um ný skilaboð.

Sum tístanna sem beint hefur verið að Smith þingmanni undanfarinn sólarhring eru gífurlega dónaleg.

„Hvers vegna slóstu Chris Rock tíkin þín,“ segir í einu. „Ég henti fjarstýringunni í sjónvarpið svo fimm ára dóttir mín sæi ekki ofbeldisfullt athæfið þitt,“ segir annar.

Smith sagði í samtali við Washington Póst að honum þætti þetta reyndar bara fyndið: „Maður verður að hlæja að þessu“.

Hann segist í það minnsta hafa grætt rúmlega hundrað nýja fylgjendur, en vanalega bætist bara um fjórir til fimm í fylgjenda hóp hans í viku hverri. Hann tók þó fram að hann hafi ekki verið hrifinn af athæfi nafna síns.

Þingmaðurinn Will Smith er þó ekki sá eini sem hefur lent í þessu. Hlaðvarpsstjórnandinn Will Smith, birti tíst í tilefni af löðrungnum: „Svona í alvörunni tala, ég er ekki manneskjan sem þið eruð reið við. Ég vinn við að gera hlaðvörp og tölvuleiki.“

Real talk, I’m not the person you’re upset/happy with. I make podcasts and video games for a living.

At the risk of making people pissed off at me instead of that other guy, the world would be a better place if we stopped answering words with violence.

— Will Smith (@willsmith) March 28, 2022