Keypti kjól á netinu og sá eftir því: „Hvernig getur einhver með haus klæðst þessu?“

Phoebe Buchan, nítján ára gömul stúlka frá Norfolk á Englandi, hefur heldur betur slegið í gegn á Twitter eftir að hún sagði farir sínar ekki sléttar við vefverslunina I Saw It First.

Phoebe pantaði hvítan, stuttan kjól af vefsíðunni og kostaði hann 17.50 pund, rúmlega 2500 krónur. Þegar að kjóllinn kom í póstinum sá Phoebe að hálsmálið var rifið þannig að hún sendi hann aftur til netverslunarinnar og fékk nýjan. Þegar sá nýi kom fattaði hún hins vegar af hverju hálsmálið var rifið á þeim fyrsta.

Phoebe deildi myndum á Twitter af óförum sínum við að reyna að komast í kjólinn en hálsmálið var agnarsmátt. Greip Phoebe á það ráð að nota greipaldin til að sýna að aðeins ávöxtur af þeirri stærð kæmist í gegnum hálsmálið.

@isawitfirst @isawitfirst_CS I received this dress 2 days ago with a ripped neck – not exactly surprised as the second dress I ordered looks like this. How on earth does anyone with a head wear this? Outfit for my weekend away ruined now 🤩please see grapefruit for size reference pic.twitter.com/8dZvlPWmew

