Ástand á Tinder – Karlmenn þykjast vera konur: „Ég hata karlmenn“

Nýtt æði hefur gripið um sig á Tinder þar sem karlmenn hafa breytt myndum af sér með filternum á Snapchat þar sem hægt er að sjá hvernig maður lítur út ef maður væri af gagnstæðu kyni. Nokkrir karlmenn hafa prófað að vista mynd af sér sem kona og stofna Tinder-reikning í nafni konunnar. Þessi áhugaverða tilraun hefur leitt ýmislegt í ljós á stefnumótaforritinu vinsæla.

Fjölmargir menn segja frá þessu á Twitter, en viðbrögð frá öðrum karlmönnum við kvenmannsmyndinni hefur skotið mönnunum skelk í bringu.

„Ég bjó til Tinder-reikning og notaði kvenmannsmyndina með Snapchat-filternum og fjandinn hafi það hvað ég gerði stór mistök,“ skrifar Garrett Mumford á Twitter við mynd af þeim gríðarlegu viðbrögðum sem kvenlega myndin af honum fékk.

I made a Tinder using that female Snapchat filter and holy fuck did I make a mistake. pic.twitter.com/nitAzDwxTV

Twitter-notandinn Jordan birtir skjáskot af skilaboðum sem hann fékk nánast samstundis og hann stofnaði reikning sem kona á stefnumótaforritinu.

Posing on Tinder using the girl snapchat filter and already been offered to travel around America with someone pic.twitter.com/84vbYZfZzP

Tístari sem kallar sig MoshWithTyler hefur mikla samúð með konum eftir að hafa prófað þessa leið.

I made a Tinder using the new Snapchat filter to see what would happen, and these are the fucking messages I got

I feel for you women everywhere if this is what your inboxes actually look like pic.twitter.com/MBOwpZuDTg

— 🕸 Snapchat: MoshWithTyler 🕸 (@MoshWithTyler) May 12, 2019