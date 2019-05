View this post on Instagram

Sagan endalausa; að passa að Andri detti ekki út í vatn 🤦‍♀️ Story of my life; preventing @imagineandrithor from getting soaked😹#Iceland #Imagineart #canttakehimanywhere #Reykjavik #Tjörnin #Ráðhúsið #CityHall #Andri!😱