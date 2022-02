Innrás Rússa í Úkraínu hafin – Rússar stefna á Mariupol – Frétt í framvindu

Pútín flutti sjónvarpsávarp í nótt þar sem hann sagðist hafa fyrirskipað árás á Úkraínu til að „verja Donbass-svæðið“ eftir að Rússar hafi í 30 ár reynt að ná samningum við NATO og Bandaríkin um öryggi Rússlands en án árangurs. Hann sagði að staðan væri orðin þannig að um líf eða dauða væri að ræða fyrir Rússland og að raunveruleg ógn steðji að Rússlandi. Hann sagðist því hafa fyrirskipað hernum að grípa til aðgerða í Donbass.

Uppfært klukkan 07.05 – Lest rússneskra skriðdreka og brynvarinna ökutækja er nú á leið til hafnarborgarinnar Mariupol en þar eru rússneskir hermenn sagðir hafa gengið á land.

Uppfært klukkan 07.04 – Uppreisnarmenn í austurhluta Úkraínu segjast hafa náð bæjunum Shchastia og Stanytsia Luhanska á sitt vald. Þeir njóta stuðnings Rússa.

Uppfært klukkan 06.49 – Úkraínska innanríkisráðuneytið segir að einn hafi látist í stórskotaliðshríð Rússa á bæinn Brovary nærri Kiev.

Uppfært klukkan 06.18 – Úkraínsk yfirvöld segja að tölvuárásir á landið standi nú yfir en slíkar árásir hafa verið algengar síðustu daga og vikur og telja flestir að Rússar standi á bak við þær.

Uppfært klukkan 06.12 – Langar raðir bíla hafa myndast í útjaðri Kiev þar sem borgarbúar reyna að komast frá borginni. Mikill fjöldi fólks er í neðanjarðarlestakerfi borgarinnar en fólkið er einnig að reyna að komast á brott úr borginni.

Uppfært klukkan 06.11 – Úkraínski herinn segist hafa skotið niður fimm rússneskar flugvélar og eina þyrlu. Rússnesk yfirvöld segja þetta ekki rétt.

Uppfært klukkan 06.01 – Loftárás var gerð á borgina Lutsk í morgun en hún er um 100 km frá pólsku landamærunum. Það má heyra sprengingu í myndbandinu hér fyrir neðan.

