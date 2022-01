Hollenskur háskóli hættir að taka við kínverskum fjárframlögum – Hafa áhyggjur af óhlutdrægni

Vrije háskólinn í Hollandi hefur ákveðið að hætta að taka við fjárframlögum frá Kína og ætlar að skila 250.000 evrum sem hann fékk í styrk á síðasta ári til reksturs mannréttindamiðstöðvar. Ástæðan er að hægt er að efast um að háskólinn geti gætt að hlutleysi sínu þegar hann þiggur fjárframlög frá Kína.

The Guardian skýrir frá þessu. Fram kemur að Cross Cultural Human Rights Center (CCHRC) við háskólann hafi fengið árleg framlög á bilinu 250.000 til 300.000 evrur frá Southwest University of Political Science and Law í Chongqing í Kína síðustu árin.

Rannsókn hollensku fréttastofunnar NOS leiddi nýlega í ljós að CCHRC hafi meðal annars notað styrkinn til að fjármagna útgáfu fréttabréfs, skipuleggja ráðstefnur og til reksturs vefsíðu en þar hafa verið birtar nokkrar færslur þar sem gagnrýni Vesturlanda á mannréttindabrot í Kína er hafnað.

Til dæmis var birt grein á vefsíðunni í október 2020 þar sem fram kom að háskólafólk tengt CCHRC hefði nýlega heimsótt fjórar borgir í Xinjiang héraði og komist að þeirri niðurstöðu að „Úígúrum eða öðrum minnihlutahópum væri ekki mismunað í héraðinu“.

Einnig var haft eftir Tom Zwart, prófessor í mannréttindum við háskólann í Utrecht og forseta CCHRC, í samtali við kínverska ríkissjónvarpsstöð að líta verði á mannréttindi í Kína „í samhengi við innlendar aðstæður, ekki sé hægt að herma eftir Vesturlöndum“.

Petar Peverelli, sem tengist CCHRC, hefur sagt að fréttir um að Úígúrum sé haldið í þrælkunarbúðum séu ekkert annað en „orðrómur“ og að það sé í tísku að gagnrýna Kína.