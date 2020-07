Dóttir Paul Walker heitins birtir mynd af sér með börnum Vin Diesel – fallegur vinskapur

Meadow Walker, dóttir Fast & Furious leikarans Paul Walkers sem lést árið 2013, birti fallega mynd af sér og börnum leikarans Vin Diesel á Instagram síðu sinni.

Paul og Vin urðu góðir vinir á meðan þeir líku saman í bílahasarmyndunum frægu. Sú fyrsta, sem hét einfaldlega The Fast and the Furious, var frumsýnd árið 2001 og léku þeir félagarnir saman í einum sjö myndum í seríunni. Sú síðasta sem Paul lék í, Furious 7, kom út tveimur árum eftir lát hans.

Vin er guðfaðir Meadow. Hann hefur haldið miklu sambandi við hana í gegnum tíðina og kemur fram við hana eins og fjölskyldumeðlim. Fjölskyldutengingin endurspeglaðist vel í afmæliskveðju frá Vin til Meadow þar sem leikarinn sagði meðal annars; „Til hamingju með afmælið Meadow! Ég veit að þetta er 21 árs afmælið þitt og þú ert að fagna því í Japan en fjölskyldan bíður með köku þegar þú kemur heim svo þú verður að flýta þér. Ég elska þig stelpa, Vin frændi.“

Meadow hef reynt fyrir sér sem fyrirsæta auk þess sem hún hefur unnið við ýmiss konar góðgerðastarf; þar á meðal á vegum Paul Walker stofnunarinnar sem var sett á laggirnar eftir fráfall hans. Meadow er með 2,3 milljónir fylgjenda en er spör á færslurnar. Í apríl birti hún áður óséð myndband af pabba sínum og í maí birti hún endurminningu af þeim feðginum og skrifaði við myndina „hamingjustaður.“

Nýjasta færslan ber yfirskriftina „Fjölskylda að eilífu“ og sýnir að fólk þarf ekki að tengjast blóðböndum til að vera fjölskylda.