Stjörnuspá vikunnar – Stjörnumerkið segir til um hvað þú ættir að gera í sumarfríinu

Gildir 19. – 26. júní

Hrútur

21. mars–19. apríl

Hrúturinn er metnaðarfullur og á líklega ALLAR útilegugræjur. Þér finnst hreyfing ómissandi hluti af fríinu, svo að sjálfsögðu tekur þú hjólið eða gönguskóna með. Eftir krefjandi hreyfingu átt þú allt gott skilið, jafnvel tvo kalda og grillaðan hammara.

Naut

20. apríl–20. maí

Nautið er afar jarðbundið merki og nýtur sín best með tærnar í grasinu. Þú átt það til að verða örlítið hvumpin/n og því væri tilvalið fyrir þig að fara í frí þar sem þú gætir sofnað við vatnshljóð, einhvers staðar við strönd, læk eða foss. Heyrir þú niðinn? Ahhh!

Tvíburar

21. maí–21. júní

Tvíburinn er mikil félagsvera þannig að þitt draumasumarfrí væri með fólkinu þínu. Þú ert til í hvað sem er, og svo lengi sem þú ert í góðum hópi þá ertu til í það. Þú hefur gaman að eigin tónlistarsmekk og ert líkleg/ur til að tryggja aðgengi að góðri tónlist. Kannski henda í spilakeppni líka.

Krabbi

22. júní–22. júlí

Krabbinn er mikil fjölskylduvera og myndi helst vilja fara í frí með ALLRI fjölskyldu sinni. Þú gerir allt fyrir alla, þannig að sannkallað frí fyrir þig er að komast úr þeim aðstæðum að þurfa að bjarga deginum fyrir einhvern.

Ljón

23. júlí–22. ágúst

Ljónið er eldmerki og sækir gjarna í ævintýri. Þú værir týpan til að plana sem minnst, leigja húsbíl og keyra þangað sem vindurinn segir þér að keyra. Þú talar við náttúruna. Láttu það eftir þér að hlusta á hjartað með tjald í skottinu og ástvini í bílnum.

Meyja

23. ágúst–22 .sept

Þú, kæra Meyja, ættir ekki að fara í frí með Ljóninu. Því þú ert týpan sem planar ferðina í bak og fyrir og kýst jafnvel að fara í tilbúnar pakkaferðir. Og ekki sakar ef þú getur lært eitthvað nýtt um þann áfangastað sem þú ferð á og fuglana sem tilheyra þeim stað…

Vog

23. sept–22. okt

Elsku rómantíkus … Torn between two lovers, feeling like a fool gæti átt við þig þessa vikuna því þú elskar allt og alla og vilt sýna fólki að þú elskir það, en þarft mögulega að velja á milli þess að flytja í kommúnu eða gerast mormóni. Þú ræður.

Sporðdreki

23. okt–21. nóv

Þú ert meiri dekurrófa en þú þorir að viðurkenna og ert klárlega týpan sem myndi kjósa „glamping“ fram yfir hefðbundna tjaldferð. Þú elskar náttúruna en vilt ekki pissa hvar sem er og vilt svo sannarlega drekka úr glerglasi. Smelltu dúknum og merkjavörubomsunum í skottið og skelltu þér af stað. Þú mátt bruna beint á hótel.

Bogmaður

22. nóv–21. des

Hvar fæ ég mest fyrir minnst? Þú ert ekki nískur, Bogi minn, heldur útsjónarsamur. Hvernig væri að skella sér á gott hóteltilboð með þriggja rétta og alles fyrir fjölskylduna? Ekki klikka á að taka nesti með í bílinn, því þú þolir ekki sjoppusamlokur.

Steingeit

22. des–19. janúar

Steingeitin er vinnualki sem tekur sér sjaldan frí. En þegar þú loks gerir það þá hugsar þú ALLTAF „ég verð að gera þetta oftar“! Þú hefur gaman af sögulegum áfangastöðum og dreymir um að fara að skoða Kólosseum. Í millitíðinni mælum við að skoða minjarnar við Stöng í Þjórsárdalnum.

Vatnsberi

20. janúar–18. febrúar

Vatnsberinn er merkið sem myndi njóta sín best virkilega einsamalt í fríi og fá mikið út úr því að skella sér í fjallgöngu með allt á bakinu og gista þar sem það þreytist, borða þegar það hentar og láta engan segja sér fyrir verkum.

Fiskar

19. febrúar–20. mars

Allir Fiskar ættu að eiga sinn eigin sumarbústað og myndu nota hann mikið ef þeir ættu slíkan. Fiskurinn hefur gott að því að komast reglulega út úr bænum til þess að núllstilla sig. Fyrir þér væri garðrækt í eigin sumarbústað besta fríið.