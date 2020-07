Sjáðu atvikið: Átti leikmaður Southampton að fá beint rautt?

Manchester United þurfti að sætta sig við eitt stig í kvöld er liðið mætti Southampton á Old Trafford.

United var lengi með 2-1 forystu í leiknum en fyrstu þrjú mörkin komu öll í fyrri hálfleik.

Jöfnunarmark Southampton kom á 96. mínútu er Michel Obafemi skoraði eftir hornspyrnu.

Nú er mikið talað um dómgæsluna í leiknum og þá aðallega brot Oriol Romeu í fyrri hálfleik.

Romeu virtist traðka á Mason Greenwood, leikmannni United, en uppskar ekki rautt spjald.

Dæmi nú hver fyrir sig.

VAR CHECK COMPLETE!

Nothing wrong with Romeu’s tackle on Greenwood apparently 🙄#MUNSOU #UNITED #SOTON #PremierLeague #VAR pic.twitter.com/9yBmw88Izs

