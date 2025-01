Barcelona selur efnilegan leikmann til Sádi-Arabíu

Unai Hernandez, tvítugur miðjumaður, er að yfirgefa Barcelona og ganga í raðir Al-Ittihad í Sádi-Arabíu.

Hernandez hefur verið að spila með varaliði Börsunga en tekur nú skrefið til Sádí fyrir upphæð sem gæti orðið allt að 5 milljónir vera.

Sádar hafa verið duglegir að sækja stjörnur undanfarin ár en eru að sækja unga og efnilega leikmenn í bland. Hernandez verður næstur inn um dyrnar og á hann aðeins eftir að gangast undir læknisskoðun áður en hann skrifar undir samning.

Al-Ittihad er með stærri félögum Sádi-Arabíu og er sem stendur í öðru sæti með jafnmörg stig og topplið Al-Hilal.

🚨🟡⚫️ Al Ittihad have reached verbal agreement to sign 20 year old midfielder Unai Hernández from Barcelona.

€4.5m fixed fee, €500k add-ons and sell-on clause also included in package.

Formal details to be fixed before medical and signatures. pic.twitter.com/kx0FnTTW31

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025