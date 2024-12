Byrjaði óvænt í gær – Greint frá því strax eftir leik að hann sé á förum

Kieran Tierney byrjaði óvænt sinn fyrsta leik fyrir Arsenal í næstum 600 daga í 3-2 sigri á Crystal Palace í 8-liða úrslitum deildabikarsins í gær.

Tierney var á láni hjá Real Sociedad á síðustu leiktíð og er hann ekki í náðinni hjá Mikel Arteta, auk þess sem hann hefur átt erfitt vegna meiðsla.

Hann fór einmitt meiddur af velli þegar um tuttugu mínútur lifðu leiks í gær.

Eftir leik greindi David Ornstein, blaðamaður The Ahtletic, svo frá því að Arsenal hafi ákveðið að virkja ekki ákvæði í samningi Tierney um að framlengja samning hans út næstu leiktíð.

Það er því ljóst að hann fer í síðasta lagi þegar samningur hans rennur út næsta sumar, en hann gæti einnig farið í janúar.

Celtic, sem seldi Tierney til Arsenal árið 2019, er sagt hafa mikinn áhuga á að fá hann til baka.

