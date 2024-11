Nistelrooy fær starfið í ensku úrvalsdeildinni – Verið að skrifa undir núna

Allt er að verða klappað og klárt svo að Ruud van Nistelrooy geti tekið við þjálfun Leicester City.

Virtir miðlar segja frá því í kvöld að Nistelrooy sé búin að ganga frá öllu, verið sé að skrifa undir.

Nistelrooy var rekinn sem aðstoðarþjálfari Manchester United á dögunum en Ruben Amorim vildi ekki hafa hann í teymi sínu.

Nistelrooy hafði stýrt United tímabundið eftir brottrekstur Erik ten Hag og vildi svo halda áfram sem aðstoðarþjálfari en fékk það ekki.

Steve Cooper var rekinn frá Leicester á sunnudag og nú er ljóst að Nistelrooy tekur við.

🚨🦊 Ruud van Nistelrooy set to be appointed as new Leicester City head coach!

Agreement done and documents being signed with his camp, as @TeleFootball reports. pic.twitter.com/X5nugcHjAq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2024