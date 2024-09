Fyrrum enski landsliðsmaðurinn byrjaði ótrúlega í fjórðu deildinni – Tók óvænt skref í sumar

Andy Carroll byrjar svo sannarlega vel með sínu nýja liði, Bordeaux, sem spilar í fjórðu efstu deild Frakklands.

Bordeaux braut þónokkrar reglur og var sent í fjórðu deildina eftir að hafa spilað í efstu deild í mörg ár.

Carroll sem er fyrrum enskur landsliðsmaður skoraði tvö eftir að hafa komið inná í leik gegn Chateaubriant í gær.

Carroll tryggði sínu liði stig í leiknum sem lauk með 2-2 jafntefli en hann jafnaði metin á 88. mínútu.

Lygileg byrjun hjá þessum fína sóknarmanni sem er 35 ára gamall í dag.

🇫🇷 It’s debut delight for Andy Carroll! He scored twice today on his first appearance for Bordeaux to rescue his side a 2-2 draw in the fourth-tier of French football. Remarkable scenes at the death! pic.twitter.com/MlSwDvfByw

— English Players Abroad (@EnglishAbroad1) September 21, 2024