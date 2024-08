Virtur blaðamaður segir Arsenal skoða það að kaupa Sterling í dag

Jacob Steinberg blaðamaður Guardian segir að Arsenal sé að skoða þann kost að fá Raheem Sterling í dag.

Sterling má fara frá Chelsea og fær ekki að æfa með liðinu.

Arsenal skoðar hvað það kostar að fá Sterling sem myndi styrkja sóknarleik Arsenal.

Trevoh Chalobah gæti farið en Crystal Palace, Wolves, RB Leipzig og Real Sociedad vilja öll fá hann.

Lítill áhugi er á Ben Chilwell eins og staðan er núna en það gæti breyst áður en glugginn lokar í kvöld.

Trevoh Chalobah has interest from Crystal Palace, Wolves, RB Leipzig and Real Sociedad. 50-50 on him staying or leaving Chelsea. Nothing on for Ben Chilwell as it stands. Arsenal looking Sterling but he could also stay at Chelsea. Apparently Chelsea are trying to sign Osimhen.

— Jacob Steinberg (@JacobSteinberg) August 30, 2024