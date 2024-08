Todd Boehly lagar bókhaldið hjá Chelsea í dag – Franska liðið hans kaupir lítt þekkta stærð af Chelsea á haug af pening

Deivid Washington 19 ára sóknarmaður Chelsea verður seldur til Strasbourg í Frakklandi í dag.

Það sem vekur mesta athygli þar er að Strasbourg er í eigu Todd Boehly og Clearlake Capital sem á Chelsea.

Kaupverðið verður 17,7 milljónir punda sem er ansi hátt fyrir lítt þekkta stærð.

Enskir blaðamenn vekja athygli á þessu og telja að þarna sé Todd Boehly byrjaður að laga bókhaldið.

Eyðsla Chelsea hefur verið svakaleg síðustu ár og er félagið á tæpasta vaði að komast í gegnum FFP relgurnar.

Incredible £17.7million for Deivid Washington as he is sold between BlueCo owned Chelsea to BlueCo owned Strasbourg. https://t.co/iOwUecnyvj

— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) August 30, 2024