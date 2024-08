Fer sennilega til nýliðanna eftir allt saman

Armando Broja, framherji Chelsea, er sennilega á leið til nýliða Ipswich eftir allt saman.

Albanski framherjinn var á leið til Ipswich á láni með 30 milljóna punda kaupskyldu næsta sumar ef liðið héldi sér uppi í ensku úrvalsdeildinni.

Svo komu hins vegar upp meiðsli í læknisskoðun Broja og skiptin duttu upp fyrir í bili.

Félögin settust hins vegar aftur að samningaborðinu og má gera ráð fyrir að Broja verði leikmaður Ipswich áður en félagaskiptaglugganum verður skellt í lás í kvöld.

🚨🚜 Chelsea and Ipswich Town now in advanced talks for Armando Broja deal to be re-activated.

