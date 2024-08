Sigurvegarinn Ramos að verða liðsfélagi Jóhanns Berg í Sádí Arabíu

Sergio Ramos er að verða leikmaður Al-Orobah í Sádí Arabíu og gerir kappinn eins árs samning við félagið.

Ramos verður því liðsfélagi Jóhanns Berg Guðmundssonar sem samdi við Al-Orobah í síðustu viku.

Búist er við að Kurt Zouma komi einnig til liðsins frá West Ham.

Al-Orobah hefur tapað fyrstu tveimur leikjum tímabilsins í Sádí Arabíu en liðið er á sínu fyrsta tímabili í úrvalsdeildinni.

Ramos er 38 ára gamall og hefur átt magnaðan feril þar sem hann var lengst af hjá Real Madrid en hann var á síðustu leiktíð hjá Sevilla.

Ramos vann Meistaradeildina fjórum sinnum með Real Madrid en varð að auki Evrópu og Heimsmeistari með Spáni.

🚨🚨| BREAKING: Sergio Ramos has signed for Al-Orobah in Saudi Arabia! 🇸🇦✅

Sergio Ramos has reached an agreement with the Saudi Pro League side. 🤝

[@sachatavolieri] pic.twitter.com/b4KQ0wr5Xf

— CentreGoals. (@centregoals) August 29, 2024