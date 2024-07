Zlatan slátraði City í beinni útsendingu

Zlatan Ibrahimovic er ekki þekktur fyrir neitt annað en að segja nákvæmlega það sem hann er að hugsa hverju sinni.

Um helgina fórt ZLatan í viðtal á sjónvarpsstöð Manchester City en tilefnið var æfingaleikur við AC Milan.

Zlatan er byrjaður að starfa hjá AC Milan og er með liðinu í ferðalagi um Bandaríkin.

„Eru einhverjir sem horfa á Man City TV?,“ sagði Zlatan við við þáttastjórnendur en hann er fyrrum framherji Manchester City.

Zlatan skellti síðan upp úr og höfðu þeir sem stýrðu þættinum gaman af.

Zlatan on city’s pre-match livestream:

"Do you have any viewers for this Man city TV?” 🤣🤣 pic.twitter.com/woDuqQDTdy

— Paul Manc Bald and Bred (@MufcWonItAll2) July 27, 2024