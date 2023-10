Þjálfari Dortmund í reglulegum samskiptum við Sancho

Edin Terzic þjálfari Borussia Dortmund er í reglulegum samskiptum við Jadon Sancho og vonast eftir því að fá kantmanninn á láni í janúar.

Bild í Þýskalandi fjallar um málið en framtíð Sancho hjá Manchester United er í lausu lofti.

Sancho átti frábæra tíma hjá Dortmund áður en Manchester United keypti hann á 75 milljónir punda fyrir rúmum tveimur árum.

Sancho hefur ekki fundið sig á Old Trafford og verið í vandræðum bæði innan og utan vallar.

Hann fær nú ekki að æfa með aðalliði félagsins eftir að hafa farið í stríð við Erik ten Hag og neitar kappinn að biðjast afsökunar.

🚨 Jadon Sancho is on the verge of leaving #mufc in January and a loan is more likely than a permanent deal at this stage. Dortmund coach Edin Terzic is in regular contact with Sancho as they appreciate each other very much, he wants to play regularly! [@Plettigoal] pic.twitter.com/4kQYpTui3b

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) October 3, 2023