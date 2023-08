Aron Einar gæti verið að fá stórstjörnu sem samherja í Katar

Al-Arabi í Katar er komið í formlegar viðræður við Marco Verratti miðjumann PSG sem er til sölu í París.

Verratti er til sölu fyrir 51 milljón punda ef marka má franska fjölmiðla en Verratti er þrítugur og hefur verið hjá PSG í ellefu ár.

Miðjumaðurinn frá Ítalíu hefur áhuga á að fara og var nálægt því að fara til Sádí Arabíu en það virðist ekki á borðinu eins og er.

Hjá Al Arabi er Aron Einar Gunnarsson, fyrirliði Íslands, einn af lykilmönnum liðsins.

Aron lék að mestu á miðsvæði Al-Arabi á síðustu leiktíð og gæti farið að spila þar sem ítalska landsliðsmanninum innan tíðar.

Understand Qatari side Al Arabi are set to submit an official bid to sign Marco Verratti. Negotiations to enter crucial stages soon. 🇶🇦🇮🇹

Verratti agreed terms with Al Hilal in July but no deal between clubs with PSG.

Al Arabi SC now trying to approach Verratti. pic.twitter.com/SUYF17Cvmh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023