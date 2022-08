Dregið í deildabikarnum: Chelsea heimsækir Man City – Man Utd mætir Villa

Það er búið að draga í þriðju umferð enska deildabikarsins og eru spennandi leikir framundan.

Stórleikur næstu umferðar er í Manchester er Chelsea kemur í heimsókn.

Manchester United fær einnig nokkuð erfitt verkefni á Old Trafford er liðið spilar við Aston Villa.

Stórlið Liverpool spilar við Derby og annað stórlið í Arsenal m´tir Brightonm á heimavelli.

Hér má sjá dráttinn í heild sinni.

Liverpool vs Derby County

Manchester City vs Chelsea

Manchester United vs Aston Villa

Brentford vs Gillingham

Arsenal vs Brighton

Southampton vs Sheffield Wednesday

Newcastle vs Crystal Palace

MK Dons vs Morecambe

Stevenage vs Charlton

Wolves vs Leeds

Bristol City vs Lincoln City

Burnley vs Crawley

Bournemouth vs Everton

Nottingham Forest vs Tottenham

West Ham vs Blackburn

Leicester vs Newport County