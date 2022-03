Pedri skýtur á Real Madrid

Pedri hefur slegið í gegn hjá Barcelona upp á síðkastið og er talin vera ein vonarstjarna félagsins og spænska landsliðsins.

Hann skaut á Real Madrid í nýlegu viðtali þar sem hann sagði frá því að Madrídingar hafi ekki viljað hann á sínum tíma. Hann fór þá til Barcelona og hefur slegið í gegn þar.

„Ég man ekki hver það var sem vildi ekki fá mig hjá Madrid en ég myndi segja við þann aðila að ég njóti mín nú í botn hjá Barcelona.“

Pedri on being rejected by Real Madrid 👀 pic.twitter.com/9cM9YJ1UEw

— ESPN FC (@ESPNFC) March 24, 2022