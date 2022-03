Kante segir að leikmönnum hafi brugðið við tilkynningu Abramovich – „Við vorum ekki undirbúnir fyrir þetta“

Milljarðamæringurinn Roman Abramovich tilkynnti í vikunni að félagið Chelsea sem hefur verið í hans eigu í töluverðan tíma sé til sölu. Þetta kemur í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu en Abramovich var vinur Vladimir Putin, forseta Rússlands.

Gengi Chelsea eftir að Abramovich keypti klúbbinn hefur verið frábært og hefur liðið unnið ensku úrvalsdeildina 5 sinnum og Meistaradeildina tvisvar.

„Við vorum ekki undirbúnir fyrir þetta, þetta gerðist svo skjótt, en við höfum enga stjórn á þessu,“ sagði Kante við Sky Sports.

„En það eina sem við getum gert er að halda áfram að spila fótbolta eins og við gerum best, fryir okkur, klúbbinn og stuðingsmenn okkar.“

