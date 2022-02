Níu handteknir þegar United vann Leeds

Níu aðilar voru handteknir í kringum leik Manchester United og Leeds í gær en um var að ræða handtökur fyrir leik og á meðan honum stóð.

Lögreglan segir að ekkert alvarelgt hafi átt sér stað en mikil umræða hefur verið um ofbeldi í kringum leiki á þessu tímabili.

Leeds tók á móti Manchester United í gær en um er að ræða erkifjendur. Færi voru á báða bóga framan af en það voru gestirnir sem tóku forystuna á 34. mínútu. Þá skoraði Harry Maguire með skalla eftir hornspyrnu.

Bruno Fernandes bætti við marki fyrir Man Utd í uppbótartíma fyrri hálfleiks eftir góða skyndisókn. Leeds kom mun sterkara inn í seinni hálfleikinn og minnkaði muninn á 53. mínútu. Rodrigo átti þá það sem leit út fyrir að vera fyrirgjöf en rataði í netið. Innan við mínútu síðar jafnaði Raphinha eftir flotta fyrirgjöf Daniel James.

Það var meðbyr með heimamönnum næstu mínútur. Það var hins vegar Man Utd sem komst yfir á nýjan leik með marki Fred á 70. mínútu. Anthony Elanga innsiglaði svo 2-4 sigur gestanna eftir frábæran undirbúning Fernandes seint í leiknum.

West Yorkshire Police made 9 arrests at yesterday's game. Say 'no significant disorder' but "a few incidents in city centre ahead of game + some minor incidents throughout it. Officers deployed in sufficient numbers to rapidly intervene to identify and arrest those responsible."

— Simon Stone (@sistoney67) February 21, 2022