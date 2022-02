Stuðningsmenn Bolton semja lag um Jón Daða – Sjáðu þegar þrír ungir drengir fluttu það

Jón Daði Böðvarsson er orðinn afar vinsæll meðal stuðningsmanna Bolton.

Jón Daði skoraði fyrsta mark Bolton í 4-0 sigri á Wimbledon í ensku C-deildinni í gær. Selfyssingurinn gekk til liðs við Bolton í janúar frá Millwall.

Jón Daði lagði einnig upp þriðja mark Bolton í leiknum.

Nú hafa stuðningsmenn Bolton samið lag um Jón Daða. Réttara sagt hafa þeir takið lag Whitney Houston og breytt textanum aðeins. Hann hljóðar svona: ,,Oh, I wanna dance with Jon Dadi, I wanna feel the heat with Jon dadi, I wanna dance with Jon Dadi, it´s Jon Dadi Bodvarsson“

Hér fyrir neðan má sjá þrjá unga stuðningsmenn Bolton flytja lagið.

Oh, wanna dance with Jon Dadi,

I wanna feel the heat with Jon dadi,

I wanna dance with Jon Dadi

Its Jon Dadi Bodvarsson

UP THE FUCKING WHITES#BWFC @SamSantley @JackBurrows96 — Matthew Woods (@MatthewJamesW26) February 19, 2022