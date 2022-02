„Ömurlegar afskanir sem sýna ógeðslegt virðingarleysi“

Þróttur varð í gær Reykjavíkurmeistari í knattspyrnu kvenna eftir sigur á Fjölni í úrslitaleik, fór leikurinn fram í Egilshöll.

Reykjavíkurmótið er elsta knattspyrnumót landsins en Þróttur vann 6-1 sigur á grönnum sínum. Þegar liðið hafði fagnað og var að undirbúa sig undir það að taka á móti verðlaunum runnu tvær grímur á fólk. Enginn frá Knattspyrnuráði Reykjavíkur (KRR) sem heldur utan um mótið var mættur á svæðið.

Mörgum hefur blöskrað sú framkoma sem ungu liði Þróttar var þarna sýnd en KRR útskýrir málið á þann hátt að verðlaun séu aðeins veitt þegar allir leikir mótsins eru á enda.

„Það þurfa allir að róa sig aðeins, ég hef rætt við ÍBR/KRR og þau segja mér að John Cena hafi verið að styrkja verðlaunaafhendingu,“ skrifar Nick Chamberlain þjálfari Þróttar og birtir mynd af sér.

Everyone needs to calm down a little. I’ve spoken with ÍBR/KRR and they told me John Cena was sponsoring the trophy… Jokes aside, not being there to present the trophy and then give a poor excuse shows a disgusting level of disrespect to the players. #fotboltinet #youcantseeme pic.twitter.com/v0Gr5jlgn7

— Nik Chamberlain (@NikChambers16) February 11, 2022