Loks tókst Messi að skora – Fyrsta markið í tæpa þrjá mánuði

Lionel Messi hefur átt í stökustu vandræðum með að skora mörk í frönsku úrvalsdeildinni en honum tókst að skora í gær.

Messi skoraði eitt mark í 5-1 sigri PSG á Lille en um var að ræða annað mark Messi í frönsku deildinni.

Messi skoraði síðast í deildinni í nóvember og því er tæplega þriggja mánaða bið á enda.

Messi hefur hins vegar verið heitur í Meistaradeildinni sem fer aftur af stað í febrúar.

Mark Messi í gær má sjá hér að neðan.

Didn’t see this till now but Messi scored with a nice little dink in PSG’s win over Lille. Goal drought over.

pic.twitter.com/Zbf1qPyDEh

— Marcus Chhan (@MarcusChhan) February 7, 2022