Reiðir stuðningsmenn Manchester United búnir að brjóta sér leið inn á Old Trafford

Stuðningsmenn Manchester United, sem hafa verið að mótmæla eignarhaldi Glazer-fjölskyldunnar á félaginu í dag, hafa brotið sér leið inn á heimavöll liðsins, Old Trafford.

Myndskeið af atburðarrásinni hafa verið að birtast á samfélagsmiðlum.

Seinna í dag fer fram leikur erkifjendanna Manchester United og Liverpool á Old Trafford. Óljóst er á þessari stundu hvort þessi atburðarrás muni hafa áhrif á tímasetningu leiksins.

Þá hafa stuðningsmenn einnig mætt í stórum stíl fyrir utan liðshótel Manchester United, Lowry Hotel. Þaðan mun liðið fara á eftir til Old Trafford.

More from Old Trafford. pic.twitter.com/UYKTWLw7Zg — Stan Collymore (@StanCollymore) May 2, 2021

Fans protesting on the pitch at Old Trafford. pic.twitter.com/ocfy5uGy4A — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) May 2, 2021

🟢🟡#mufc fans Protesting near the Lowry, where the team will board there bus to Old Trafford. #GlazersOut pic.twitter.com/n4XZw85qeG — Vishy (@vishy_united) May 2, 2021

