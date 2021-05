Umboðsmaðurinn umdeildi varpar enn einni sprengjunni – Hazard í stað Pogba?

Umboðsmaðurinn umdeildi, Minoi Raiola, hefur enn og aftur pirrað stuðningsmenn Manchester United með vangaveltum um framtíð Paul Pogba, skjólstæðings síns, á opinberum vettvangi. Nú velti hann upp þeirri hugmynd í fjölmiðlum að Real Madrid og Man Utd myndu skiptast á Pogba og Eden Hazard.

Raiola hefur í gegnum tíðina oft farið í taugarnar á stuðningsmönnum Man Utd. Í desember sagði hann til að mynda að tími Pogba hjá félaginu væri liðinn. Þetta sagði hann í kjölfar þess að United hafði fallið úr leik í riðlakeppni Meistaradeildarinnar.

Síðan þá hefur þó verið mikil ánægja með Pogba í Manchester. Leikmaðurinn hefur staðið sig mjög vel í leikjum Man Utd.

Í kjölfarið hefur farið af stað umræða um hugsanlega framlengingu á samningi hans. Raiola talar þó um að framtíð leikmannsins sé enn í vafa.

,,Þegar leikmaður spyr þig hvað sé best að gera þá setur hann mikla ábyrgð á þig. Þá vakir maður alla nótt og hugsar hvað sé best að gera,“ sagði þessi hollenski umboðsmaður við AS.

,,Það er mjög mikilvægt að Manchester United viti hvað þeir vilja gera, hvaða verkefni eru þeir með í huga fyrir Pogba.“

Þá segir Raiola einnig að Pogba þrái að vinna Meistaradeildina. ,,Það er hans markmið. Við sjáum til hvort það sé möguleiki hjá United eða hjá öðru stóru félagi í Evrópu.“

Pogba hefur oft á tíðum verið orðaður við Real Madrid. Raiola segir að það sé erfitt fyrir þessi félög að stunda stór viðskipti sín á milli. ,,Stór félög eru ekki hrifin af því að selja frábæra leikmenn í önnur stór félög.“

,,Pogba hefur alltaf þótt það heillandi kostur að spila hjá Madrid, líka vegna (Zinedine) Zidane. Hann var hetja Pogba í æsku,“ bætti Raiola við.

Að sögn Hollendingsins er ekkert ómögulegt þegar kemur að félagaskiptum. ,,Hvað ef Madrid ákveður á morgun að þeir vilji skipta á Hazard og Pogba. Þetta er bara dæmi. Ef öllum aðilum líkar hugmyndin, hví ekki.“

Ljóst er að ummælin falla ekki vel í kramið hjá stuðningsmönnum Man Utd, ekki frekar en oft áður þegar kemur að Raiola.