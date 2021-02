Undrabarn Manchester United heldur áfram að standa sig – Skoraði eitt og lagði upp þrjú

Amad Diallo nýjasti leikmaður Manchester United heldur áfram að standa sig fyrir U-23 lið United en í gærkvöldi skoraði kappinn eitt og lagði upp þrjú til viðbótar.

Í sínum fyrsta leik skoraði hann tvö gegn Liverpool og er heldur betur að sýna hvað hann getur en hann er löglegur í aðalliðshóp Manchester United og verður spennandi að sjá hvort að hann fáið kallið á næstu dögum.

Leikmaðurinn kom til Manchester frá Atalanta fyrir 21 milljónir evra en hann er einungis 18 ára gamall og á svo sannarlega framtíðina fyrir sér.

Sjáðu framtak hans í gær hér fyrir neðan.

— All For United (@allforunited) February 5, 2021

Amad Diallo's assist vs Blackburn 👀 pic.twitter.com/3RmEHWuAr5

Amad Diallo’s second assist of the night 🔥 pic.twitter.com/b3DZOx4NvX

— ً (@DialloXtra) February 5, 2021