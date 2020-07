Sjáðu myndina: Ný treyja Arsenal fær jákvæð viðbrögð

Það er búið að leka myndum af nýrri treyju Arsenal sem verður notuð á næstu leiktíð á netið.

Það er Adidas sem hannar treyju Arsenal sem hefur fengið misgóða dóma en þó eru viðbrögðin heilt yfir jákvæð.

Félagið hefur ekkert staðfest að svo stöddu en mynd af rapparanum Raks í treyjunni var lekið á netið.

Flestir stuðningsmenn eru á því máli að hönnunin sé flott og eru spenntir fyrir því að treyjan mæti í búðir.

Þetta má sjá hér.

Image: Rapper Raks wearing Arsenal’s new home kit, which is yet to be officially released. [@Raks_a1] #afc pic.twitter.com/t9y4GpcaDO

— afcstuff (@afcstuff) July 6, 2020