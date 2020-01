Gylfi snýr aftur um helgina

Gylfi Þór Sigurðsson, miðjumaður Everton er að ná heilsu en hann hefur misst af síðustu tveimur leikjum liðsins.

Níu dagar eru frá síðasta leik Everton og hefur Gylfi því haft ágætis tíma til að jafna sig.

Gylfi hefur glímt við meiðsli í nára og kemur fram í dag hjá Carlo Ancelotti, stjóra Everton að Gylfi sé heill heilsu. Líkt og Richarlison og Alex Iwobi. ,,Það er hausverkur að velja liðið,“ sagði Ancelotti.

Everton heimsækir Watford á laugardag en liðið gerði jafntefli við West Ham og Everton í fjarveru Gylfa.

Richarlison is back after missing the past two fixtures with a knee injury. A groin issue also forced Sigurdsson to the sidelines for the same period but the Icelander is in contention to feature this weekend along with Alex Iwobi (hamstring). #EFC #watfordfc

— Ben Dinnery (@BenDinnery) January 30, 2020