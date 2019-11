Sjáðu atvikið: Stjarna Chelsea borin af velli sárþjáð – Lenti mjög illa

Tammy Abraham, leikmaður Chelsea, fór af velli í kvöld í leik gegn Valencia í Meistaradeildinni.

Um er að ræða mikilvægan leik fyrir bæði lið í riðlakeppninni en staðan er 1-2 fyrir Chelsea.

Abraham var á sínum stað í byrjunarliðinu en meiddist áður en fyrri hálfleikurinn var flautaður af.

Abraham lenti gríðarlega illa í vítateig heimamanna og var borinn af velli að lokum.

Útlitið er ekki bjart fyrir framherjann sem var sárþjáður eftir höggið.

Þetta má sjá hér.

Innjury of Tammy Abraham against Valencia. Fell on top of garays legs after a hard hit. #ChelseaFC pic.twitter.com/O8F7XIYcqF

— Francisco Prisca (@FranciscoPrisca) 27 November 2019