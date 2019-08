Guardiola: Við vildum fá Maguire en höfðum ekki efni á honum

Manchester City vildi kaupa Harry Maguire miðvörð Leicester en hann er að ganga í raðir Manchester United.

Þetta staðfesti Pep Guardiola stjóri liðsins, hann vildi fá þennan enska landsliðsmann.



,,Frábær leikmaður, við höfðum áhuga en við höfðum ekki efni á honum,“ sagði Guardiola.

,,United hafði efni á honum, til hamingju með þau kaup.“

United greiðir 80 milljónir punda fyrir Maguire sem er dýrasti varnarmaður í heimi.

Pep on Maguire: "Top class player. We were interested but we could not afford it. United could afford it. Congratulations to United on this signing."

