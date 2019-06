Tilboð United samþykkt: Wan-Bissaka verður fjórði dýrasti leikmaður í sögu United

Crystal Palace hefur samþykkt 50 milljóna punda tilboð Manchester United í Aron Wan-Bisakka. Fjöldi miðla á Englandi greinir frá.

Wan-Bissaka fer í læknisskoðun hjá United á allra næstu dögum.

United greiðir 50 milljónir punda fyrir þennan 21 árs gamla bakvörð. Hannv verður fjórði dýrasti leikmaðurinn í sögu félagsins.

Aðeins Paul Pogba, Romelu Lukaku og Angel di Maria hafa verið dýrari.

Wan-Bissaka verður annar leikmaðurinn sem Ole Gunnar Solskjær fær til félagsins, áður kom Daniel James frá Swansea.

At £50m, Wan-Bissaka would be @ManUtd fourth biggest transfer. Behind Pogba, Lukaku and Di Maria.

— Simon Stone (@sistoney67) June 26, 2019