Myndband: Sjáðu ótrúlegan Suarez biðja um vítaspyrnu – Markvörðurinn varði

Luis Suarez, framherji Barcelona og Úrúgvæ er í raun engum líkur þegar kemur að keppnisskapi innan vallar.

Suarez var í liði Úrúgvæ í nótt þegar liðið vann 1-0 sigur á Síle, Suarez kom að augnabliki leiksins.

Hann var einn í baráttu við markvörð Síle sem varð frá honum, ekkert óeðilegt við það að markvörður noti hendurnar. Hann er jú, eini leikmaðurinn sem má það.

Suarez fannst það ekki í lagi á þessu augnabliki, hann bað um vítaspyrnu. Af þvi að markvörðurinn notaði hendurnar. Þetta hefur vakið mikla kátínu.

Myndband af þessu atviki má sjá hér að neðan.

Luis Suarez appealing for a handball from the Chilean goalkeeper 😂😂#CopaAmerica #CHIURU pic.twitter.com/SvO7qBf0jI

— Match Day (@Spts24) June 25, 2019