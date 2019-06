Þjóðin eftir leik: ,,Verðum við ekki að fara að biðja um meiri fagmennsku?“

Íslenska karlalandsliðið spilaði við Albaníu í undankeppni EM í dag en leikið var á Laugardalsvelli.

Um var að ræða þriðja leik Íslands í riðlakeppninni og unnu strákarnir gríðarlega mikilvægan sigur.

Ísland hafði tapað gegn Frökkum og unnið Andorra fyrir leikinn í dag sem endaði með 1-0 sigri.

Það var Jóhann Berg Guðmundsson sem sá um að tryggja Íslandi sigur með frábæru marki í fyrri hálfleik.

Hér má sjá það sem þjóðin hafði að segja í seinni hálfleik.

Find yourself someone who loves you like Erik Hamren loves Rúnar Már. #fotboltinet

How many Albanians does it take to stop Jóhann Berg?

Apparently more than 4!

1-0!!#fyririsland #ISLALB pic.twitter.com/IeX3r9PDLu

— Stefán Ágústsson (@stebbisnaer) 8 June 2019