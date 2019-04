Fanney háir hetjulega baráttu við krabbamein: Reynir stendur fyrir uppboði – ,,Langar að gera allt til þess að hjálpa“

View this post on Instagram

UPPBOÐ!!! (Selst hæðstbjóðanda þann 1.mai) EKKI COMMENTA NEMA ÞITT BOÐ ÖLL ÖNNUR COMMENT AFÞÖKKUÐ Eftir að ég horfði á Island í dag í vikunni varð ég mjög lítill í mér og fór að hugsa hvað lífið er ósanngjant og langaði mér að gera allt til að hjálpa elsku @fancye87 og börnum hennar. Ég ákvað að nota mátt og stærð samfélagsmiðils míns og bjóða þennan magnaða handskorna stál Liverpool veggplata til sölu hæstbjóðandi og mun allir peningurinn renna til @fancye87 stærð plattans er 65*45 Linkur á frétt: https://www.visir.is/g/2019190419181