Sjáðu hvernig 35 ára gamall Ribery mætti til leiks í kvöld

Franck Ribery hefur lengi verið einn allra mikilvægasti leikmaður Bayern Munchen en hann samdi við félagið árið 2007.

Ribery á að baki 416 leiki fyrir Bayern á 12 árum og hefur gert í þeim 122 mörk sem er góður árangur.

Vængmaðurinn er kominn á seinni árin í boltanum en hann fagnar 36 ára afmæli sínu í apríl.

Hann lék með Bayern gegn Liverpool í kvöld en liðið þurfti að sætta sig við 3-1 tap og er úr leik í Meistaradeildinni.

Hárgreiðsla Ribery vakti heldur betur athygli en hann lét raka töluna sjö í hliðina en það er einmitt númer hans hjá félaginu.

Það er gert grín að því enda er Ribery 35 ára gamall og er það aðallega yngri kynslóðin sem skartar svoleiðis greiðslu.

‘And it’s the number 7 you want shaved into your head?’

‘Yep, that’s right.’

‘Again, just to check, you do realise you’re 35-years-old?’

‘Yep, looks cool.’#BAYLIV pic.twitter.com/yqj8dqjt1I

— Paddy Power (@paddypower) 13 March 2019