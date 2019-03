Meira en bara leikur: Sjáðu hvaða áhrif fótboltinn hafði í Keníu

Manchester United vann magnaðan sigur í gær er liðið spilaði við Paris Saint-Germain.

Um var að ræða leik í Meistaradeildinni en liðin áttust við í 16-liða úrslitum keppninnar.

Eftir að hafa tapað fyrri leiknum 2-0 í Manchester kom United til baka í gær og vann 3-1 sigur.

Sú endurkomu fer í sögubækurnar en ekkert lið hefur áður komið til baka eftir 2-0 tap í fyrri leiknum.

Það var fagnað þessum sigri um allan heim og þar á meðal í Keníu þar sem United á marga stuðningsmenn.

Myndbönd birtust af miklum fagnaðarlátum í Keníu í dag þar sem allt varð vitlaust á götunum.

Það þarf oft ekki meira til að gleðja fólk eins og má sjá hér fyrir neðan.

#mufc fans celebrating tonight’s win in Kenya. The love for this club is universal 🌍 [ @lentomemusi ] pic.twitter.com/F82PJQVG4r

We are still celebrating here in Kenya.. There is no sleeping. #Ggmu @ManUtd Ole’s at the wheel tell me how good does it feel pic.twitter.com/Ic7WD1d8tN

— Ken Koches (@koches_ken) March 7, 2019