Þetta lítur út eins og venjulegt ilmkerti: Gæti verið það skrýtnasta sem þú sérð í dag

Skyndibitakeðjan KFC er fræg fyrir bragðgóða sósu með kjúklinginum. Aðdáendur KFC fagna því að nú hefur KFC á Bretlandseyjum látið framleiða ilmkerti sem ilmar af fyrrnefndri sósu. Skrýtið? Já. Örlítið spennandi? Já.

Það er hins vegar ekki hægt að kaupa ilmkertið fræga, en þeir sem vilja eiga möguleika á að fá eitt slíkt þurfa að taka þátt í leik á heimasíðu keðjunnar. Kertin eru í takmörkuðu magni og verða aðeins dregnir út 230 sigurvegarar sem hreppa hnossið.

The Gravy Candle. Yes. A KFC Gravy scented candle.

And you could win one, enter here – https://t.co/htHfjavCZ4 pic.twitter.com/IKudhQi3Em

— KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) January 21, 2019