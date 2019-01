Borðar drottningin pítsu? Sjáið hvað Kate Middleton segir

Kate Middleton, hertogynjan af Cambridge, heimsótti unga krakka í gær og hjálpaði þeim að baka pítsu.

Kate talaði einnig mikið við krakkana um þeirra eftirlætis pítsuálegg, en á meðan á pítsugerðinni stóð fékk hún spurningu sem hún átti erfitt með að svara.

„Borðar drottningin einhvern tímann pítsu?“ spurði lítil stúlka.

“Does the Queen like Pizza?” “That’s a good question, I don’t know.. maybe next time I see her, shall I ask her?” 😂🍕🍕🍕 #DuchessOfCambridge pic.twitter.com/lrKxMAFtau

— Emily Nash (@emynash) January 15, 2019