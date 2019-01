Þessi frönskubrella setur internetið á hliðina

Á Twitter-reikningnum Today Years Old er að finna alls kyns hagnýtan fróðleik og ráð um hvernig er hægt að gera lífið aðeins einfaldara.

Meðal þess sem er tíst á síðunni er frábær frönskubrella sem hefur gjörsamlega kveikt í internetinu. Forsvarsmenn Today Years Old tísta mynd af frönskuboxi frá McDonald’s og sýna hvernig hægt er að bretta upp á frönskuboxið öðru megin til að koma tómatsósu fyrir. Þannig þarf ekki að sprauta tómatsósu yfir allt boxið þegar maður er á ferð og flugi heldur koma sósunni þægilega fyrir á brotinu.

Did y’all know the flap on your fries box actually has a purpose? pic.twitter.com/abptKfFxSB

— Today Years Old (@todayyearsoldig) January 5, 2019